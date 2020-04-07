  عودة أولى رحلات المواطنين العالقين إلى الإمارات

وصلت إلى مطار دبي الدولي، اليوم، أول مجموعة من المواطنين الإماراتيين العالقين في الخارج، فيما بلغ عددهم 42 من المواطنين وعائلاتهم ممن تواجدوا في بريطانيا بهدف الدراسة أو لتلقي العلاج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأكد طيران الإمارات استعداده الكامل لنقل الراغبين في العودة إلى الإمارات بشرط موافقة تلك الدول على السماح لهم بالدخول إلى أراضيها.

وتأتي هذه الرحلة في أعقاب حصول طيران الإمارات على الموافقات اللازمة لتسيير رحلات محدودة إلى جهات معينة وهو ما تم البدء في تطبيقه اعتبارا من أمس الأحد، في حين ستساهم تلك الرحلات أيضا في نقل بعض الركاب إلى تلك الوجهات التي ستشمل كلا من: هيثرو وفرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع إلى لندن هيثرو، و3 رحلات في الأسبوع إلى كل من فرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ.

وكان رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لـ «إكسبو دبي»الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، صرح مؤخراً بأن طيران الإمارات ستقوم بإعادة المواطنين مجاناً على متن أي من رحلاتها المحدودة التي بدأت بتشغيلها من دبي.

الصحة الإماراتية: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 2076 حالة

وأعلنت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، اليوم، تسجيل ورصد 277 إصابة جديدة بكورونا المستجد، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تم تشخيصها 2076.

وأشارت الحوسني إلى شفاء 23 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 167 حالة حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"

"الحوسني": إجمالي حالات الوفاة في الإمارات إلى 11

وأوضحت الحوسني، أنه تم تسجيل حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة في الإمارات إلى 11 حالة.

وتابعت المتحدثة الإماراتية قائلة، إن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، موضحة أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأضافت الحوسني، "أن الإمارات لا تنظر إلى زيادة الحالات بمنظور سلبي بل على العكس فقيامنا بتكثيف إجراءات الفحص وتوسيع نطاقه على جميع المواطنين والمقيمين، يعزز من نجاحنا في احتواء كل الإصابات والحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر و بالتالي القضاء عليه".

وأكدت الحوسني، أن النظام الصحي في الإمارات بقوة تقصيه ومتابعته المستمرة على نطاق واسع مكن الجهات الصحية من رصد الحالات الجديدة حيث له جانب مهم يتمثل في أن دولة الإمارات بكل طواقمها الطبية قادرة على اكتشاف الفيروس وأماكن تواجده بأسرع وقت.

ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس قرجيزستان جهود مكافحة كورونا

من جانبه، بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، هاتفيا مع رئيس قرجيزستان سورونباي جينبيكوف، علاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص تنميته في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين ناقشا، خلال الاتصال، الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتطورات انتشار كورونا المستجد وتداعياته على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية وإمكانات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات البلدين والجهات المعنية في مواجهته.

وأكد بن زايد تعاون بلاده وتضامنها مع قرجيزستان ودول العالم في مواجهة "كورونا"، فيما شدد رئيس قرجيزستان على حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات في المجالات كافة خاصة خلال هذه الظروف الصعبة التي يشهدها العالم.

وبحث بن زايد ،اليوم، هاتفيا، مع رئيس غينيا ألفا كوندي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين بحثا خلال الاتصال، تطورات انتشار الوباء، على الساحة الدولية بشكل عام وفي أفريقيا بوجه خاص، وسبل تفعيل المواجهة الدولية الجماعية له وجراءات البلدين للتصدي لهذا الفيروس وتنسيق التعاون بينهما.

وأكد ولي عهد أبوظبي، دعم بلاده لجهود غينيا في التعامل مع كورونا المستجد، معربا عن تمنياته لشعب غينيا وشعوب العالم كله السلامة وتجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر خاصة على المستوى الإنساني والحفاظ على الأرواح البشرية.

من جانبه، أشاد رئيس غينيا بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده.