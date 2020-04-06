وزير التعليم لطلاب المدارس التجريبية: اكتبوا مشروع البحث بأي لغة تريحكم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن بعض الطلاب في المدارس التجريبية لغات بسنوات النقل يتساءلون حول مشروع البحث، وهل سيجرى أدائه باللغة العربية أم اللغة الإنجليزية؟، حيث علق "اختاروا اللغة اللي تريحكم، المهم تعملوا البحث كويس".

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه يجرى التفكير في بدائل للفصول أو أماكن أخرى لأداء طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم، معلقا: "إحنا لازم كلنا في وقت الأزمة نفكر في حلول خارج المألوف لضمان سلامة الطلاب".