عاجل.. هبوط الجنيه الإسترليني بعد تدهور صحة رئيس الوزراء البريطاني

هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بعد تدهور صحة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة على خلفية إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يواصل قيادة الحكومة من المستشفى.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إن دخول جونسون المستشفى خطوة استباقية، وأضاف "كل أذرع الحكومة تعمل ما بوسعها لمواجهة كورونا".

ودخل جونسون، المستشفى، لإجراء فحوصات طبية، على خلفية إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الحكومة البريطانية، إنه جرى نقل جونسون للمستشفى، نتيجة استمرار معاناته من أعراض كورونا، منذ إصابته قبل 10 أيام.