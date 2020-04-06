ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في الأردن إلى 126

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل شفاء 16 مصابا بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي في المملكة إلى 126.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" اليوم، إنه جرى تسجيل 4 حالات إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات في المملكة إلى 349 حالة.

وأضاف جابر أن عدد الوفيات بالوباء في الأردن، ارتفع إلى 6 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، مع بقاء 217 حالة في المستشفيات.

ودعا وزير الصحة الأردني، المواطنين إلى البقاء في منازلهم، والتباعد عن بعضهم البعض في حال خرجوا لقضاء حوائجهم وشراء المواد الأساسية، مؤكدا أن العائلات تصاب في أكملها نتيجة استهتار البعض.