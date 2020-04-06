عاجل.. رويترز نقلا عن مصادر: بوريس جونسون لا يزال واعيا حتى الآن

اعلنت وسائل إعلام بريطانية، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون تلقى إمدادات أكسجين طوال اليوم، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل

وأفادت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصادر، أن جونسون لا يزال واعيا حتى الآن

وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، قبل قليل نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة على خلفية إصابته بفيروس كورونا

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ، أعلن فى وقت سابق اليوم أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يواصل قيادة الحكومة من المستشفى

وقال وزير الخارجية البريطاني، إن دخول جونسون المستشفى خطوة استباقية، وأضاف "كل أذرع الحكومة تعمل ما بوسعها لمواجهة كورونا".

ودخل جونسون، المستشفى، لإجراء فحوصات طبية، على خلفية إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الحكومة البريطانية، إنه جرى نقل جونسون للمستشفى، نتيجة استمرار معاناته من أعراض كورونا، منذ إصابته قبل 10 أيام.