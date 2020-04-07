  مسؤولون أمريكيون يحذرون من أسبوع ذروة وفيات كورونا

حذر مسؤولون أمريكيون، المواطنين من "أسبوع ذروة الوفيات" بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد أن تجاوز عدد حالات الوفاة 10 آلاف، وهو معدل زيادة أكبر من ذلك الذي تشهده إيطاليا وإسبانيا، الدولتان الأكبر في أعداد الوفيات على مستوى العالم حتى الآن.

وتشهد أمريكا ثالث أعلى معدل وفيات بسبب المرض في العالم، بعد إيطاليا التي شهدت 15 ألف و887حالة وفاة، وإسبانيا حيث توفي 13ألف و55.

وتوقع خبراء الصحة بالبيت الأبيض، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، أن ما بين 100 ألف و240 ألف أمريكي سيلقون حتفهم بسبب الجائحة، حتى إذا تم الالتزام بالبقاء في المنزل، فيما حذر آخرون من "أسبوع ذروة الوفيات".

وقال الطبيب، عضو قوة مهام مكافحة "كورونا" بالبيت الأبيض الأميرال بريت جيروير، لشبكة "أيه بي سي" الإخبارية الأمريكية: "سيكون أسبوع ذروة دخول المستشفيات وذروة دخول وحدات العناية المركزة، وللأسف ذروة الوفيات".

وخص جيروير، بالتحذير نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت وديترويت، مؤكدًا رسالة الجراح الأمريكي جيرومي آدمز، الذي أصدر تحذيرًا، أمس الأحد، قائلاً إن الأحداث ستكون شبيهة بما عاشه الأمريكيون "خلال هجمات بيرل هاربور أو 11 سبتمبر".

وتشكو المستشفيات من نقص حاد في أجهزة التنفس الاصطناعي وأدوات الحماية، فيما يخضع نحو 90% من الأمريكيين لأوامر بالبقاء في المنازل، من حكام ولاياتهم.

القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تخضع لشمّ الخل لفحص الإصابة بكورونا

وفي سياق متصل، يخضع الجنود الأمريكيون والمترددون على القاعدة العسكرية الأمريكية في مدينة دايجو الكورية الجنوبية، لاختبار فحص كورونا المستجد عبر شم رائحة الخلّ.

ونقلت صحيفة "ستارت أند ستريبس"، عن القاعدة الأمريكية في دايجو، أنه "ابتداء من يوم الجمعة، يُطلب من الأشخاص الذين يحاولون دخول المرافق الأمريكية في المدينة بشكل انتقائي شم رائحة خل التفاح كجزء من فحص صحي تم إدخاله بعد تفشي الوباء في 20 فبراير"​​​.

وأضافت الصحيفة أن أولئك الذين لا يمكن اختبارهم يخضعون لاختبارات إضافية، وعرض قائد القاعدة، إدوارد بالانكو، خلال كلمة ألقاها أمام الجمهور على شبكات التواصل الاجتماعي، علبة مع إسفنجة غارقة في الخل، وقال إن طريقة مماثلة تستخدم في المستشفيات الكورية، حيث أن انعدام حاسة الشم، وفقا لبعض الدراسات، قد يكون أحد أعراض كورونا المستجد.

وأشار إدوارد بالانكو، إلى أنه في المستقبل يمكن توسيع نطاق هذه الممارسة لتشمل قواعد عسكرية أخرى.

وتم تسجيل 18 حالة إصابة بكورونا المستجد بين أفراد القوات المسلحة الأمريكية في كوريا الجنوبية.

الهند تعيد النظر حاليا في الحظر الذي فرضته مؤخرا على تصدير "هيدروكسي كلوروكين"

وفي سياق متصل، قال مسؤولون،اليوم، إن الهند تعيد النظر حاليا في الحظر الذي فرضته مؤخرا على تصدير عقار "هيدروكسي كلوروكين" غير المكلف المستخدم في علاج مرض الملاريا.

وجاءت الخطوة التي أعلنت عنها المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند، امس الأول السبت، في اليوم ذاته الذي تقدم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب لتسهيل الإمدادات بالعقار، خلال مكالمة هاتفية بينه وبين رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقالت هيئة تنظيم التجارة الهندية على موقعها الإلكتروني، إن صادرات العقار وتركيباته ممنوعة بدون أي استثناءات، وبأثر فوري.

وكانت المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند، فرضت بالفعل في الشهر الماضي قيودا على الشحنات الخارجية للعقار، وسمحت فقط باستثناءات محدودة لذلك، مثل وجود أسباب إنسانية، والوفاء بالالتزامات السابقة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وصرح مصدر حكومي بأنه وبعد مناشدة ترامب، دعا مسؤولون هنود بارزون من بينهم ممثلون عن قطاع الأدوية لمناقشة القضية وعقد اجتماعات، أمس الأحد.

وبينما رجحت وسائل إعلام محلية احتمال رفع الحظر بسبب ما تردد عن وجود مخزون كاف لدى الصناعة، قال المسؤول إن الأمر ما زال قيد التقييم.