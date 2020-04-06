اليورو يحرز مكاسب أمام العملة البريطانية بعد أنباء تدهور صحة جونسون

أحرز اليورو مكاسب أمام العملة البريطانية بعد أنباء تدهور صحة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وهبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، بعد تدهور صحة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، نقل رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى العناية المركزة على خلفية إصابته بفيروس كورونا

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في وقت سابق اليوم إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواصل قيادة الحكومة من المستشفى حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف أن دخول جونسون المستشفى خطوة استباقية، مضيفا: "كل أذرع الحكومة تعمل ما بوسعها لمواجهة كورونا".

ودخل جونسون، المستشفى، لإجراء فحوصات طبية، على خلفية إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الحكومة البريطانية، إنه جرى نقل جونسون للمستشفى، نتيجة استمرار معاناته من أعراض كورونا، منذ إصابته قبل 10 أيام.