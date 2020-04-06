وزير التعليم العالي يتفقد المدن والمستشفيات الجامعية للتأكد من جاهزيتها

في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وتجهيز وتأهيل المدن الجامعية لاستقبال مرضي فيروس كورونا حال الاحتياج لهم، والاطمئان على اتباع كافة وسائل الوقاية للأطقم الطبية وكافة العاملين بالمستشفيات الجامعية، قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الاثنين بتفقد العديد من المنشآت والمستشفيات الجامعية بجامعتي عين شمس والقاهرة، للوقوف على مدى جاهزيتها والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الفرق الطبية وكافة العاملين بالمستشفيات الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم والتطهير المستمرة بها.

وتأتي زيارة الوزير أيضا لمتابعة عملية تجهيز المدن الجامعية ورفع كفاءتها، لتصبح مستشفيات عزل حال الاحتياج إليها ضمن خطة الطوارئ التي أعلنت عنها المستشفيات الجامعية، وتجهيزها لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، موجها بسرعة توفير كافة المتطلبات الضرورية لذلك.

كما وجه الوزير بضرورة تطبيق هذه الإجراءات بجميع المدن والمستشفيات الجامعية بكافة الجامعات المصرية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة الفرق الصحية والإدارية والمرضى بالمستشفيات الجامعية، وتوفير كافة أدوات الوقاية والتعقيم وأدوات الكشف لجميع العاملين بالمنشآت الجامعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.