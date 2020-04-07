"الأعلى للجامعات": 128 ألف مصاب بأورام في مصر سنويا

قال دكتور حسين خالد رئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق، والرئيس الأسبق للمعهد القومي للأورام، إن المعهد هو أكبر مركز متخصص في علاج الأورام بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه يحمل رسالة واضحة جدا لاستراتيجية مكافحة الأورام بمصر، سواء كانت للوقاية والاكشتاف المبكر والتشخيص والبحث العلمي وإنشاء سجلات قومية للأورام لمعرفة حجم المشكلة وتدريب الأطباء والشهادات الأكاديمية وما إلى ذلك.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "يزور المعهد 130 ألف زيارة عادية سنويا، و20 ألف زيارة للمرضى الجدد، والعلاج بالمجان ودون أي تكلفة".

وتابع، أن المعهد هو رأس الجسر الذي يحارب الأورام في مصر، لافتا إلى أنه في عام 2008 جرى إنشاء أول سجل قومي للأورام بمصر باتفاقية ثلاثية بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة الاتصالات، معلقا: "وأول نتيجة كانت 2014 وجرى تحديثها العام الماضي، ولدينا 128 حالة لكل 100 ألف نسمة في العام، أي 128 ألف حالة جديدة كل سنة".

وأكد أن مصر مازالت في المنطقة الخطرة عالميا بالنسبة لمعدلات الإصابة بالمرض، لافتا إلى أن مصر قد تلحق بسرعة بمعدلات الإصابات العالية بالمرض مثلما هو الحال في الدول الغربية، حيث أنه يبلغ في أوروبا نحو 500 حالة لكل 100 ألف نسمة".

وأوضح، أن سرطان الثدي هو الأكثر إصابة لدى السيدات، وسرطان المثانة بالنسبة للرجال حتى وقت قريب، حيث جرى القضاء عليه من خلال علاج البلهارسيا والتوعية ضده: "سرطان الكبد هو الأعلى بين الرجال، وله علاقة بفيروس سي، قدرنا نعالج أغلب حالات فيروس سي، وبعد فترة مش هيبقى في حالات الإصابات بالمرض ده".