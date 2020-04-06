رئيس جامعة أسيوط: اتباع إجراءات الوقاية الأمان مع مرضى الأورام

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ضرورة اتباع كافة إجراءات الوقاية والآمان مع مرضى الأورام، وذلك وفق النظم العلمية المتبعة والمعلنة من الجهات المختصة دون الإخلال بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم والتي تخدم نحو 40 ألف مريض من المترددين على معهد جنوب مصر للأورام من مختلف محافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال زيارته للمعهد وذلك بحضور الدكتور سامي عبد الرحمن عميد المعهد ولفيف من السادة الوكلاء ورؤساء أقسامة الطبية المختلفة .وإطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على متابعة القيام بأعمال التطهير والتعقيم بصورة متواصلة وتوزيع الأدوات الوقائية على المرضى وهي ما تقدمه جمعية أصدقاء مرضى الأورام بالمعهد تحت إشراف الدكتورة إيمان مسعد الأستاذة بالمعهد.

وخلال الجولة أصدر الدكتور طارق الجمال، توجيهاته بمد العمل في عيادات العلاج الكيماوي لفترة إضافية بعد الساعة الثانية ظهرا، وذلك لتقليل كثافة المرضى في العيادات، مع إمكانية تخصيص مساحة 1000 متر مربع من محيط المعهد وتكليف الإدارات المختصة بتجهيزها كعيادات إضافية تتسع لنحو 120 مريض، وكذلك عمل مظلات في أماكن انتظار المرضى لحمايتهم من الشمس خلال فترة تواجدهم بالمعهد.

وصرح الدكتور سامي عبدالرحمن بأن زيارة رئيس الجامعة للمعهد شملت جولته في عمليات جراحة الأورام، وعزف عيادات الحقن الكيماوي وعيادات اليوم الواحد، عيادات علاج الدم بمشتقاته، والمعامل الجاري بتجهزها بعيادات اليوم الواحد والتي تخدم نحو 80 مريض أورام من البالغين و40 مريض من الأطفال يوميا، مضيفا أن إدارة المعهد خصصت أماكن انتظار للمرضى ووضعت نظام لاستقبالهم على دفعات تدريجية، وذلك حرصا على صحتهم وسلامتهم وضمن قواعد الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.