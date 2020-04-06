السعيد: نتوقع تسجيل 4.5% للنمو الاقتصادي بالربع الثالث من العام الحالي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة كورونا هي أزمة غير مسبوقة عالميا والعالم كله مر بالأزمات من قبل أدت للركود، وهذه الأزمات أقل شدة من الأزمة الحالية، لأن هذه الأزمة تداعياتها كبيرة جدا ولا تؤثر على قطاع واحد، ولكنها أثرت على عدة من القطاعات الإنتاجية، مما أوقف عجلة الإنتاج في الدول العالمية وأثرت على العرض والطلب وعمقها كبير جدا، ولا أحد يعلم ما سيحدث غدا في هذه الأزمة.

وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن كل المؤسسات الدولة تراجع توقاعتها لمعدلات النمو الخاصة بها حيث تخفض معدلات النمو من 2 لـ2.5%، والخسارة في عدد الوظائف تقدر 50 مليونا على مستوى العالم.

وتابعت السعيد أن الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها مصر مسبقا من 2016، زادت معدلات النمو، ومعدلات البطالة انخفضت وفرص تشغيلنا عالية، وكل مؤشراتنا في النصف الأول من العام في أعلى مستوياتها، كل هذا أعطى حيز ومساحة من الوفرة في الموارد التي تكفينا.

واستكملت السعيد أن مصر حققت 5.6% معدل نمو في الربع الأول و5.6% في الربع الثاني، والاقتصاد في الربع الثالث يمر بنوع من الضغوط نتيجة توقف السياحة والطيران الجوي، ونتوقع تسجيل 4.5% وهو من أعلى معدلات النمو في العالم في ظل هذه الأزمة والربع الأخير من السنة يتوقف على عمق الأزمة واستمرارها، والربع الأخير قد نحقق 2% في حالة التحسن، أو 1% في حالة أسوأ الظروف والأكثر حدة.

وشرحت السعيد أن هذه الأزمة مرتبطة بالعالم ودول العالم الخارجي التي لا نستطيع التحكم بها.