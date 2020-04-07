القاضي: نجري محادثات مع أساتذة من جامعة ووهان لمناقشة علاج كورونا

قال الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب جامعة بنها، إن جامعة بنها حريصة دائما على الانفتاح العالمي، والذي يكون في صورة توقيع اتفاقيات، لافتا إلى أن العام الماضي قامت كلية الطب جامعة بنها بتوقيع اتفاقيتين مع جامعتين حكوميتين، وأنه خلال العام الماضي تم توقيع اتفاقية مع جامعة ووهان الصينية، وكانت بتكليف من رئيس الجامعة واستمر على مدار أسبوع في ووهان وزار عددا من المستشفيات الموجودة هناك وتم توقيع اتفاقية للتبادل الطلابي والبحثي والأكاديمي، وكان هناك عدد من المنح الدراسية، وسافر عدد من الأطباء الموجودين لدينا للتدريس في مجال الأنف والأذن وجراحات المخ والجراحات المتقدمة.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه تم عقد لقاء مع فريق جامعة ووهان عبر "الفيديو كونفرانس" منذ عدة أيام، وذلك في حضور وفد وعدد من الأطباء من جامعة بنها، وجامعة ووهان لتفعيل مزيد من الاتفاقيات والتحدث عن الطب الصيني والآليات المستخدمة في مكافحة العدوى المنتشرة.

وتابع أنه تم التواصل مع أحد الزملاء في جامعة ووهان منذ يناير الماضي، والذي أكد على أننا نواجه مشكلة كبيرة جدا بشأن فيروس كورونا ولكن على الربيع القادم سنكون متغلبين على هذه الأزمة، وبالفعل تم عمل برامج معينة في العلاج والذي تطبقها مصر حاليا، وأن العلاج في مستشفيات العزل للمصابين بكورونا تم تقسيمهم إلى ثلاث مستويات بسيط ومتوسط ومتقدم والتي تشبه كثيرا برامج العلاج المستخدمة هناك، وآليات الفحص والمتابعة هي تقريبا نفس الموجودة لدينا وأنهم يزيدون علينا فقط في استخدام الطب الصيني أو الطب البديل.

وأوضح، أن مصر تسير على الاتجاه الصحيح وأننا سننجح خلال وقت قريب في التغلب على هذه المشكلة، وستكون هناك قريبا مؤشرات أحسن بكثير في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن طرق انتقال الفيروس عن طريق الرزاز المتطاير أو لمس أسطح ملوثة، وبالتالي أساليب النظافة الشخصية ضرورية جدا.