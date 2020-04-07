السعيد: 16 مليار دولار كانت إيرادات متوقعة للسياحة لولا كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت في أكثر من محور لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى قطاع النقل الجوي والسياحة أكثر تدهورا الفترة الحالية، والرئيس السيسي وجه بقرارات لدعم قطاع السياحة، حيث تم إسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 أشهر والتأجيل للمستحقات على المنشآت 3 أشهر بدون غرامات أو فوائد تأخير لتخفيف العبئ، وخصوصا أن قطاعات الدولة تواجه أزمة سيولة ويجب الوقوف مع هذا القطاع، الذي كان متوقع تحقيقه أكثر من 16 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ مصر، وحتى 8 مارس حقننا 11 مليار دولار، ومصر بها أماكن وعناصر رائعة ومتميزة بالنسبة للسائح، والرئيس وجه بحصول هذا القطاع على قروض ميسرة من البنك المركزي.

وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن كل تحد يكون فرصة، وقطاع السياحة لديه فرصة لتجهيز منشآته، مشيرة إلى أن عملية الشمول المالي والخدمة المرتبطة بالدفع النقدي من خلال المحمول والكروت الإلكترونية جعلتنا نستفيد من دمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة الرسمية، ما يجعل لدينا معلومات متكاملة عن الاقتصاد المصري.

وأكدت السعيد على أن الاقتصاد العالمي رايح لحالة من الكساد، وهو أمر واضح، وعدد من المؤسسات ستكون لديها نمو سالب من 6 أشهر لسنة، وتعافيها مرتبط بالاقتصاد، وهي من ضمن الأشياء الجيدة، خصوصا وأن اقتصادنا على أسس سليمة الآن "لما الفترة دي تعدي هتخلينا نقدم الكثير، ويبقى عندنا مساحة لمساندة القطاعات الكثيرة".

وشرحت السعيد أنه لدينا فرص هذه الفترة لتوطين الصناعات بدلا من الاعتماد على الواردات في بعض المنتجات "فيه واردت معرفناش نجيبها وقطاعات الصناعات الدوائية والأغذية لها ميزة تنافسية مع غلق أوروبا اليوم، والواردات انخفاضها كبير ولكن هناك زيادة في الصادرات، وهذه الفترة شهدت انخفاضا بالواردات والصناعة".

ولفتت السعيد إلى أن مصر كانت قد حققت تحسنا كبيرا في عجز الميزان التجاري بالنصف الأول من العام.