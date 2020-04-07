سفير السعودية بالقاهرة ناعيا منصور الجمال: الابتسامة لم تفارق محياه

نعى أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، رجل الأعمال والدبلوماسي الراحل منصور الجمال، الذي وافته المنية مساء الأثنين متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال "نقلي"، خلال تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، : "خبر محزن بفقدان الأخ والصديق منصور الجمال، رجل الأعمال الذي يتسم بنكهة دبلوماسية رفيعة، رقيق العبارة .. لطيف المعشر، لا تفارق الابتسامة محياه حتى في أحلك الظروف".

وتابع: "أسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".