محافظ البحر الأحمر: 3 أشخاص أصيبوا بكورونا بسبب مخالتطهم للأجانب

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن الحالات التي ظهرت إيجابية لفيروس كورونا، هم 3 أشخاص داخل المحافظة، أصيبوا بالفيروس بسبب مخالطتهم لبعض الأجانب.

وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، إن أخر فوج من السياح غادر البحر الأحمر في 1 أبريل، لافتا إلى أن أصحاب القرى السياحية قاموا بتطهيرها وتعقيمها.

وشدد حنفي على أن محافظة البحر الأحمر، طهرت وعقمت كافة المنشأت في المحافظة، مشيرا إلى أن بعض السياح طالبوا بالبقاء في مصر وأثنوا على الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في مصر.

وقال حنفي، إنه تحدث مع بعض السياح الألمان والإنجليز، وأثنوا على الإجراءات التي اتخذتها مصر وأنهم أكدوا أن بلادهم استهترت ولم تتخذ مثل هذه الأجراءات.