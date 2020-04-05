محافظ البحر الأحمر: لم تظهر إصابات بكورونا بين العائدين من أمريكا

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مدينة مرسى علم استقبلت الطائرة الثانية التي تقل المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن عددهم 323 راكبًا، من بينهم 18 طفلًا، وتم نقلهم لمنتجع سياحي بشمال المدينة وآخر جنوبها.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار "dmc"، إلى أنه روعي في اختيار أماكن الحجر الصحي أن تكون مساحاته كبيرة، كما أن المسافات بين الغرف كبيرة أيضًا، موضحًا أن المكان يلقى رعاية طبية كاملة سواء الطب الوقائي بالمحافظة أو مديرية الطب، حيث يجرى الكشف الدوري لهم.

وأكد أنه لم تظهر أي حالات مصابة بين المصريين العائدين من الولايات المتحدة حتى الآن، موضحًا أنهم تحت المتابعة المستمرة ووقف الاجراءات الاحترازية، "دي مش فترة حجر صحي، ولكن فترة استجمام لمدة 14 يوم".