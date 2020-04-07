لخلافات المصاهرة.. مصرع شاب في مشاجرة ببنها

لقي شاب مصرعه في مشاجرة، بسبب خلافات المصاهرة، بمنطقة منشية النور بمدينة بنها بالقليوبية.

ونُقلت الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب مناظرة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها بحدوث مشاجرة بمنطقة منشية النور بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمقر الحادث، وبالفحص تبين حدوثها بين كل من "م م أ"، 31 سنة، ومصاب بكدمات بالوجه، وشقيقه "أ م أ"، ومصاب بجروح بالوجه، من ناحية، والمجني عليه نجل خالة زوجة الأول ويدعى "م س ل" والذي لقي مصرعه إثر نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وشقيقه "ع س ل"، ومصاب بسحجات بالذراع الأيمن.

وتبين أن بسبب المشاجرة هو حدوث مشادة بين الطرفين، إثر عودة زوجة الأول لمنزل الزوجية عقب، إنهاء خلافات زوجية بينهما، ورفض الطرف الثاني إتمام الصلح بينها وبين زوجها، وتطورت لمشاجرة، وقام الأول على إثرها بإحداث إصابة المجني عليه، مستخدمًا قطعه حديدية (ماسورة)، ما أودى بحياته.

وأُلقي القبض على المتهم، واعترف بمضمون الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه.