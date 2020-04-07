نجل عبدالمطلب بعد طرده من مسكنه في المغرب: أريد بيتا يأويني

عقب نور عبدالمطلب، نجل الفنان الراحل محمد عبدالمطلب، على أزمته الأخيرة بعد أن طرد من مسكنه، وأصبح شريدا في الشارع بالمغرب، منذ أيام، قائلا: "أريد مسكن يأويني فأنني لا أستطيع العيش بالشارع بعد أن تخطى عمري الـ80 عاما".

وأضاف، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تواصل مع نقابة المهن السينمائية المغربية، برئاسة مسعد فودة، ورجل الأعمال المغربي محمد أبو صفيحة، لعرض مشكلته، ولكن "لم يتم أخذ إجراءات جادة حتى الوقت الحالي ومازلت أعيش بشكل مؤقت في فندق صغير".

وتابع: "تاريخ والدي كفيل بأن يجعلني أعيش مكرم فيما تبقي من عمري، ومن الصعب عليا تحمل ذلك نفسيا وجسديا" .

يذكر أن نور نجل الفنان الراحل محمد عبدالمطلب استغاث بالملك المغربي محمد السادس، بعد أن طُرد إلى الشارع من قبل أصحاب الشقة التي كان يعيش فيها.

وأوضح نور، في مقابلة مع قناة "شوف" المغربية بأنه أصبح شريدا في الشوارع المغربية وهو متخطي عامه الثمانين، ولا يجد مكان يعيش فيه بعد أن طُرد من قبل زوجة صاحبه المتوفي، الذي كان قد أعطاه الشقة التي كان يعيش فيها لمدة 12 عاما.

وطلب نور من الملك محمد السادس، أن يشمله بعطفه ورعايته بأن يوفر له مكان يعيش فيه، نظرا لأنه ممنوع من دخول مصر ويتمنى أن يدفن في الدار البيضاء.