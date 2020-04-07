أبو حامد: الشائعات المغرضة حاليا تستهدف زيادة عدد إصابات كورونا في مصر

حذر النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، المواطنين من الالتفات للشائعات المغرضة التي تظهر كثيرا خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال إنه منذ بداية الأزمة و"نحن نجد الشائعات تنطلق بشكل كثيف ويومي في مصر من أجل زيادة عدد المصابين في صفوف المصريين بالفيروس".

وناشد "أبو حامد"، خلال حواره في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، المواطنين عدم الاستجابة لهذه الشائعات وإدراك خطورة الوباء الذى يضرب العالم بلا رحمة، مؤكدا في الوقت ذاته أن التجمعات التي تشهدها مصر حاليا مسؤولة الطرفين الحكومة والمواطن.

وأكد عضو مجلس النواب، أن شائعة واحدة تسببت في تكدس عددا كبيرا من المواطنين أمام البنوك لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، وأن هذه التجمعات تضر بالمجتمع والمواطن بشكل عام الذي استجاب لهذا الأمر، موجها رسالة للمواطنين: "لو تكرمت حافظ على حياتك وراجع ما يشاع من أخبار".

وناشد "أبو حامد" الجهات الحكومية، القائمة على صرف رواتب العاملين، أن يتعاملوا بشكل سريع مع أية تجمعات تنشأ خلال صرف مرتبات الموظفين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى أعلنت عنها وزارة الصحة منذ بداية الأزمة.