قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المجلس لم يبدأ بعد في فحص قانون الأحوال الشخصية، لوجود مطالبات دائمه لإخضاعه للتعديل والتقييم، كونه غير مواكب للتطورات التي حدثت بالمجتمع: "قانون الأحوال الشخصية صدر منذ أكثر من 100 سنة، وحصل عليه بعد التعديلات".

وأضاف "أبو حامد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، المذاع على فضائية "ON E"، أنه وعلى مدار 4 أدوار انعقاد للمجلس، تقدم بعض النواب بمقترحات لتعديل القانون الحالي، ومقترحين أخرين بقانونين جدد، موضحا أن الأزهر الشريف، لم يرد على أي مقترح من المقترحات التي أرسلها له المجلس: "أواخر دور الانعقاد اللي فات الأزهر قال أنه عامل لجنة بتصيغ قانون جديد، ومع بداية دور الانعقاد الحالي، بدأ الأزهر العرض على الرأي العام الأفكار المتواجده في القانون الخاص به".

وأكد تشكيل لجنة حكومية، من قبل رئيس الوزراء، لصياغة مقترح قانون كامل للأحوال الشخصية والتي ستستغرق شهرين لإعداد القانون الجديد: "متوقع يصل للبرلمان أخر شهر 12 أو أول شهر يناير"، مشيرًا إلى أنه ومع وصول مقترح الحكومة سيتم مناقشه القانون، طبقا للآئحة ويوضع بجانبه اقتراحات النواب، في جدول مقارنه مع مناقشة التفاصيل، وجلسات استماع للأطراف المعنية.