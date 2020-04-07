لميس جابر: خفة دم المصريين وسخريتهم من الأوبئة ممتدة عبر التاريخ

قالت الكاتبة الصحفية لميس جابر، عضو مجلس النواب، إن وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليس الأول الذي مر على مصر عبر تاريخها، موضحة أن خفة دم المصريين وسخريتهم حول فيروس كورونا ليست وليدة اللحظة، لكن من قدم الزمن قائلة، "في أحد المرات التي ضرب فيها الطاعون مصر، كان المصريون يحرصون على مدار التاريخ ألا يطلقوا اسم الوباء بشكله العلمي فكان الطاعون يسمى (اللي مايتسمى) ".

وأضافت "جابر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن سخرية المصريين من الأوبئة ثابت على مر التاريخ، ففي زمن الوالي إسماعيل عندما عاد الطاعون وأصاب طبقة الأعيان وقتها قال المصريون إفيهات مضحكة.

وأشارت إلى من أبرز النكات والإفيهات وقتها "الفصل العايق ياخد على الرايق"، وفي أعقاب ذلك ضرب الطاعون مركب تسمى مركب شيحة، فقال المصريون " مركب شيحة ياخد المليح والمليحة".