أستاذ مناعة: يمكن أن يقتل فيروس كورونا في حرارة تصل لـ70 درجة

قال الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة إن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لم يتبين علميا، حتى الآن، أن ارتفاع درجات الحرارة تقتل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولكن يمكن أن تبطء في انتشاره، فيما أنه من الممكن أن درجات الحرارة التي تصل إلى 60 أو 70 درجة أن تقتل الفيروس.

وشبه الدكتور عبدالهادي مصباح، الجهاز المناعي بالجيش داخل جسم الإنسان، وأنه يجب دعمه بعناصر الحماية، موضحا أن هذه العناصر تتمثل في الحالة النفسية، موضحا أن التوتر والانفعالات وتوقع الأسوء وانتظاره يضعف الجهاز المناعي.

وأضاف أستاذ المناعة، خلال اتصال عبر فيديو "كونفرانس" ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أمس، أن العنصر الثاني لتقوية المناعة هو تناول الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي إضافة إلى الفلفل الأصفر وزيت الزيتون والعسل الأبيض والمكسرات والياميش والموالح والبروكلي والثوم والبصل والليمون.

وأكد "مصباح" أنه ليس هناك طعام أو أكلة محدد تقضي على فيروس كورونا كما أدعى البعض، موضحا أن هناك أكلات تزيد من الجهاز المناعي والذي بدوره يحمي الجسم من الأمراض كما أن العزلة تزيد من تحجيم الفيروس وعدم انتشاره.