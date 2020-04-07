المجموعة المصرية البريطانية: لا يوجد موعد محدد لخروج "جونسون" من العناية

قال الدكتور سمير تكلا، أمين عام المجموعة المصرية البريطانية في البرلمان البريطاني، إنه تم نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للعناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته الصحية واضطر الأطباء لنقله للعناية المركزة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن البعض يعتقد أنه عند ظهور المرض عليه لم يستريح ومارس عمله فشتد الفيروس داخله، خاصة أن اثنين في مجلس الوزراء البريطاني أصيبوا بكورونا، ولكنهما تعافا سريعا نظرا لأنهما أخذا راحة لمدة 5 أو 6 أيام.

وأشار "تكلا" إلى أن مجلس الوزراء البريطاني تعامل مع كورونا بجدية حيث تم إبعاد المقاعد بمسافات محددة، وكان "جونسون" حريصا على عقد مؤتمرا صحفيا يوميا للتحدث عن فيروس كورونا، لافتا إلى أن الأمور ستسير بشكل طبيعي داخل الحكومة بعد إصابة "جونسون" وتم تكليف وزير الخارجية بتأدية مهامه الفترة المقبلة بغرض التنسيق بين الوزراء، خاصة أنه لا توجد توقعات عن موعد خروجه من العناية المركزة ونأمل أن يخرج سريعا.