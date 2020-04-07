عبدالعال يطالب النواب بالتبرع بمكافأة العضوية لمدة 3 أشهر لصالح "تحيا مصر"

دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال النواب إلى التبرع بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر لصالح صندوق "تحيا مصر"؛ في إطار جهود جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-١٩).

وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي - تعليقا على تفاعل النواب مع هذه الدعوة مساء أمس الإثنين، إن هناك استجابة غير مسبوقة من النواب وأن هناك تسابقا على هذا الأمر وسط عبارات التأييد والمباركة والدعوات لمصر بحفظها وأهلها من كل سوء.

وقال رئيس مجلس النواب في الرسالة التي أرسلها للنواب، عبر تطبيق"واتس آب" إن "النواب في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه معظم دول العالم، وهذا ما نلمسه ونتابعه ونراقبه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة هذا الفيروس على جميع المستويات، وانطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به مجلسكم الموقر فقد تتفقون معي في أهمية وضرورة أن يشارك المجلس جميع أجهزة الدولة المصرية في محاربتها لهذا المرض".

وأضاف: أدعو النواب للتبرع بمكافأة العضوية وقيمتها 5 آلاف جنيه لمدة ثلاث أشهر، يتم خصمها مباشرة من مستحقاتكم المالية لصندوق تحيا مصر، لصالح أبناء الشعب المصري الذين تأثروا بفيروس كورونا المستجد وأنا على يقين تام وكامل من حسكم الوطني العميق، وليكن مجلس النواب في مقدمة أجهزة الدولة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين".