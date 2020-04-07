الـ500 جنيه حديث 24 ساعة: قرار لـ السيسي وزحام أمام البنوك وموعد للصرف

احتلت منحة الـ500 جنيه صدارة الاهتمام والحديث، خلال الـ24 ساعة، الماضية، سواء تلك التي أقرتها وزارة القوى العاملة أو الأزهر الشريف، فمن الزحام الشديد أمام البنوك ومكاتب البريد، مرورا بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوصها، وإعلان الأزهر الشريف بدء فحص الطلبات المقدمة، انتهاء بتحديد وزارة القوى العاملة موعدا لصرفها.ٍ

وبدأت الساعات الأولى بعد انتهاء الحظر أمس الاثنين، بزحام شديد أمام مكاتب البريد وفروع البنك الأهلي، وطوابير من العمالة غير المنتظمة في انتظار صرف مبلغ الـ500 جنيه التي أعلنت عنها الحكومة ضمن حزمة الإجراءات التي أقرتها للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تأكيد البنك أنه ليس الجهة المختصة لصرف هذه المنحة، إلا أن شائعة انتشرت على مواقع الـ"سوشيال ميديا" دفعت المئات إلى التوجه لمقرات البنك بختلف المحافظات، وأدت إلى زحام شديد استمر لساعات طويلة.

السيسي يقرر استمرار منحة الـ500 جنيه 3 أشهر.. والقوى العاملة تحدد موعد الصرف

الحديث عن الـ500 جنيه استمر بعد قرار رئيس الجمهورية، بصرف الإعانة بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لـ3 أشهر، مشددا على ضرورة إيجاد آلية لصرفها للعمال دون تعرضهم للتكدس والزحام حفاظا على حياتهم، ووجه بشكل مباشر بعمل آلية واضحة وسريعة من أجل توصيل سريع لهذه الإعانات لمستحقيها.

من جانبه، علق محمد سعفان وزير القوى العاملة، على صور الزحام من أجل الـ500 جنيه، قائلا إنه لا يرضى أبدا بهذه الصورة، مشددا على خطوروتها، وعلى ضرورة الحفاظ على كرامة العمال، مؤكدا أنه سيجري إرسال رسالة لهاتف كل عامل تخبره بموعد ومكان صرف الإعانة المخصصة له حتى لا يحدث تكدس مثلما حدث.

وحدد سعفان موعد صرف الـ500 جنيه، وقال إنه سيبدأ يوم الأحد المقبل بحد أقصى، حتى يوم الخميس من نفس الأسبوع وأضاف: "نهدف إلى منع التجمع وهذه الصورة السيئة، ونحن حريصون على صحة وكرامة المواطن".

بيت الزكاة: نفحص الطلبات المقدمة ولم نحدد الحد الأقصى للمنحة بعد

500 جنيه أخرى، تحدث عنها الأزهر الشريف، حيث كشف محمد عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، كواليس الاتصال الهاتفي الذي جري بينه وبين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشأن صرف دعم للعمالة اليومية، والتي تضررت من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى كورونا.

وقال لطفي إن الإمام الأكبر حدد قيمة الدعم المقدم بـ 500 جنيه لكل عائل أسرة، حيث تقدم حتى الآن ما يزيد عن 40 ألف على البوابة الإكترونية لمشيخة الأزهر، وسيجري تنقية الكشافات، حيث إن البيت وجد أن هناك أفرادا تقدموا بأكثر من طلب، كذلك الأسرة الواحدة متقدم منها الأب والأم، فسيجري الصرف لعائل كل أسرة.

وأكد أنه لم يحدد الحد الأقصى للمبلغ المقدم للإعانات حتى الآن، وخلال الأيام المقبلة سيجري تحديد الرقم المقدم، كذلك سيجري مراجعة الكشوفات بعد التنقية مع كشوفات الجهات الأخرى من الوزارات، والتي ستصرف هي الأخرى حتى لا يحدث ازدواجية في الصرف.