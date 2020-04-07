من "متفائل" إلى "الوضع خطير".. حديث ترامب عن وضع جونسون يتغير في 24 ساعة

علاقة قوية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برئيس الوزراء البريطاني المصاب بفيروس كورونا المستجد بوريس جونسون، والتي وضحت خلال تفاعل ترامب مع تطور الحالة الصحية لجونسون خلال الـ24ساعة الماضية، والتي تباينت خلالها تصريحات الرئيس الأمريكي بين التفاؤل والتلويح بخطورة الأمر.

بوريس جونسون دخل المستشفى للمرة الأولى منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا، مساء الأحد الماضي، وهو الدخول الذي وصف رسميا بأنه "إجراء وقائي"، وقالت الحكومة البريطانية، إنه جرى نقل جونسون للمستشفى، نتيجة استمرار معاناته من أعراض كورونا، منذ إصابته قبل 10 أيام، وذلك لإجراء بعض الفحوصات والاختبارات الروتينية.

بعد دخول جونسون للمستشفى بساعات قليلة، تمنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له الشفاء والتمتع بصحة جيدة، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، مؤكدا خلال الإفادة اليومية عن انتشار فيروس كورونا في البلاد، إن جميع الأمريكيين يصلون من أجل التعافي السريع لجونسون.

ترامب: الأمريكيون يصلون من أجل بوريس جونسون

وأضاف ترامب: "أريد أن أعرب عن أماني أمتنا الطيبة لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يخوض معركة شخصية مع الفيروس.. كل الأمريكيين يصلون له، إنه صديق لي ورجل عظيم"، متابعًا: "كما تعلمون، فقد تم نقل جونسون إلى المستشفى اليوم، إلا أنني متفائل وواثق أنه سيكون على ما يرام".

حديث ترامب المتفائل عن حالة جونسون تبدلت تماما، خلال 24 ساعة، بعد أن نُقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة، بسبب التدهور في حالته الصحية، وازدياد شدة أعراض فيروس كورونا المستجد عليه.

وفتباينت تصريحات ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن كورونا، وقال إن إدخال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العناية المركزة بسبب كورونا أمر خطير، مضيفا: "سنرى كيف يمكننا تقديم العون لأطباء بوريس جونسون".

وتمنى ترامب لرئيس الوزراء البريطاني الشفاء العاجل، ووصفه بأنه شخص عظيم وذكي "حارب من أجل بريطانيا"، وأن جميع الأمريكيين يصلون له من أجل الشفاء سريعا.