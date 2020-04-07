سمير تكلا عن تدهور حالة جونسون بسبب كورونا: مخدش إجازة

فسر سمير تكلا أمين عام المجموعة المصرية البريطانية في البرلمان البريطاني، سبب تدهور الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

وقال تكلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم مقدمة برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "يعتقد أنه عندما أصيب بالمرض لم يحصل على راحة من العمل واشتد عليه من الفيروس، وهناك 2 مقربين منهم أصيبوا بالمر ض وتعافوا لكنهم لم يتعافَ مثلهم بسبب استكمال العمل".

وأضاف، أن الأطباء نصحوه بالحصول على عطلة لمدة أسبوع على الأقل، لكنه استمر في العمل من غرفة نومه، وأرهق نفسه و"الفيروس استقوى عليه".

وشدد على أنه كان يجرى اتخاذ كافة الاحتياطات في مقر رئاسة الوزراء البريطانية، وكان يعقد جونسون مؤتمرا صحفيًا يوميًا للحديث عن أهميتها وأوضاع انتشار الفيروس.

وأتم: "الأمور تسير وفق طبيعتها وكل وزير يعلم مهامه، والأمور سوف تسير بشكل طبيعي على مستوى الوزارات، وأتمنى أن ينتهي هذا الأمر بسرعة وأن يعود رئيس الوزراء إلى عمله، وأتوقع أنه لن يعود إلى العمل بسرعة".