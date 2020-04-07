الهلالي: لو قلقان من كورونا افطر رمضان دون استشارة الطبيب

ناقش الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أمس، حكم صوم شهر رمضان المقبل في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال إنه يجوز للإنسان الإفطار في رمضان إذا كان قلقا من أن صيامه سيؤدي به إلى الإصابة بكورونا، حتى دون الرجوع إلى الطبيب، مؤكدا أن هذا هو فقه المالكي.

وأضاف "الهلالي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، عبر "سكايب": "لو حتى سأل الطبيب والطبيب قاله اطمئن ولا تقلق، وبرضوا مش مطمئن، يجوز له الإفطار، لأنه هو صاحب الشأن وليس الطبيب، فلازم الطبيب يتركه وحاله"، موضحا أن صحة الأبدان مقدمه على صحة الأديان.

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن الله عز وجل يُحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تُؤتى عزائمه، مستشهدا بقول الله تعالى: "يُريد الله أن يُخفف عنكم".