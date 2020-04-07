خالد النبوي: فريد شوقي قال لي هتكون نجم كبير

قال الفنان خالد النبوي، إنه التقى الفنان الراحل فريد شوقي، في إحدى الحفلات، وفاجأه شوقي أمام الجميع وقال له "يا نبوي أنا شاورت عليك، عارف أنك هتكون نجم كبير، أنا شاروت عليك زي ما شورت على بعض الأشخاص"، موضحا أن فريد شوقي ذكر هؤلاء الأشخاص ولكنه يتحفظ عن ذكر أسمائهم.

وأضاف "النبوي"، خلال حواره في برنامج "صاحبة السعادة"، على شاشة "dmc"، أمس، مع الإعلامية إسعاد يونس، أنه مارس الكثير من التدريبات من أجل تجسيد دوره في "ممالك النار"، موضحا أنه يجب على كل فنان حال ذهابه للتدريب على المشاهد أن يكون جسده جاهزا للتدريب، مثل ممارسة الرياضة أو السباحة أو غيرها من الألعاب الرياضة.

وأوضح: "عند عودتي من التدريب إلى الأوتيل، كنت أتدرب مرة أخرى".