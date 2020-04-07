خالد النبوي: أحمد زكي أشاد بفيلم المهاجر.. قال لي حقيقي أنت موهوب

قال الفنان خالد النبوي، إنه التقى الفنان الراحل أحمد زكي عن طريق المخرج يوسف شاهين، في الفندق الذي يقيم فيه زكي، مؤكدا أن زكي وصفه بـ"الممثل الهائل"، خاصة بعد مشاهدة الراحل لفيلم "المهاجر".

وأضاف "النبوي"، خلال حواره في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، مع الإعلامية إسعاد يونس، أمس، أن زكي قال له "حقيقي أنت موهوب وأنا شفت الفيلم وكنت فرحان بيه جدا".

من ناحية أخرى، أكد الفنان على حرصه الشديد على لعب التنس والإسكواش وكذلك كرة القدم، وممارسة الكثير من الألعاب الرياضية والتي تُساعده على أداء الكثير من الأدوار دون أن يطلب منه أحد من المخرجين ذلك.