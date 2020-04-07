العشوائيات: 2020 سيكون عام إخلاء مصر من المناطق غير الآمنة

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنّ الصندوق يعمل وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذا لقراراته ببناء أكثر من 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، والانتهاء من 100 ألف وحدة إسكان بديلة بالمناطق غير الآمنة.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية DMC، أنّ العام 2020 يشهد إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة بشكل كامل، موضحا أنّه بالنسبة لمشروع "ماسبيرو" فسيستمر حتى 2021: "المشروع بياخد 3 سنوات، عدى منهم سنة ونص واحنا مستمرين في الباقي"

وأكد أنّ هناك مشروع جديد دخل على خريطة الإنشاءات القومية مثل مشروع منطقة مجرى العيون بسبب زيادة الأعداد هناك: "كنا شغالين لتوفير مساكن لـ470 أسرة بس، ومنطقة مجرى العيون على بعضها طلعت 2000 أسرة"، مشيرا إلى أنّ ديناميكية العمل توفر للصندوق التوسع والانتشار والعمل على المشروعات الجارية وأخرى جديدة: "فيه تكليفات جديدة وشعاع للتطوير حوالين المناطق اللي عملناها".