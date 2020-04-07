خبير اقتصادي: الرئيس السيسي عوض العمالة غير المنتظمة بشكل عادل

قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن إجرائات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تداعيات فيروس كورونا تستهدف الحفاظ على العمالة المصرية وتعويضها بشكل عادل.

وأضاف الإدريسي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أن الدولة تسعى إلى إحداث توازن بين استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع: "بنحاول منأثرش بالسلب على النشاط الاقتصادي ويبقي فيه حالة توقف بشكل كبير"، موضحا أن الاستمرار في العملية الإنتاجية في القطاع السياحي أو التشييد والبناء سيكون الغرض منها هو الحفاظ على مستويات العمل والتوظيف والتشغيل الموجودة.

وأكد أن إدارة الأزمات من قبل الدولة كانت قرارتها مناسبة وسريعة وجيده وراعت مصالح المواطنين، كما لمست مختلف القطاعات وأبرزها القطاعات الأكثر تضررا من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بما تمتلكه مثل تأجيل الأقساط والضرائب وتقديم التسهيلات وخلافها من الإجرئات الائتمانية التي يجرى تقديمها: "الدولة بتحاول متتأخرش في ده تماما".