خالد أبو بكر يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي الأخيرة

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، ودعم الصادرات والسياحة، والإسراع في بناء وحدات الإسكان الاجتماعي.

وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الدولة تحركت في هذا الإطار لمواجهة تداعيات كورونا، والرئيس يتحدث عن أقل الضرر، مضيفا :"العالم والبشرية في كارثة وكل حكومة تحاول أن تصل لأقل الضرر، والحد الأدنى من الخسائر ومواجهة الفرس بالإمكانيات الصحية".

وذكر أن الواقع يكشف أن الرئيس والحكومة، لن يكتفوا بهذه القرارات فقط، مضيفا :"قرارات دعم الاقتصاد والمؤسسات والقطاعات تأتي كل كام يوم، وبدأت بـ120 مليارا للبورصة، وقروض الـ8%، ودعم قطاع السياحة والطيران، والدولة تسير خطوة بخطوة قدر الإمكان، ولكن نعاني من سلوكيات الناس وعندنا أزمة اسمها الوعي، واللي يقول غير كدا يبقى بينافق".