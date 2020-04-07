"الخانكة للأمراض النفسية" ترفع حالة الطوارىء بعد إصابة ممرض بكورونا

أعلنت إدارة مستشفى الخانكة للصحة النفسية، حالة الطوارئ داخل المستشفى عقب الإعلان عن إصابة ممرض يعمل في المستشفى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وجرى تعقيم المستشفى بالكامل وأخذ مسحات من المخالطين للممرض في العمل ومحل الإقامة لفحصها والتأكد من نقل العدوى لديهم من عدمه.

وتبين من الإجراءات المتبعة مع الحالة أن الممرض 25 عاما، من قرية منية شبين القناطر، وكان يعمل عملا إضافيا في مستشفى خاص بالزيتون ويرجح التقاطه العدوى هناك، حيث أنه فور ظهور الأعراض عليه أبلغ إدارة المستشفى، وعزل نفسه في منزله حتى وردت نتيجة التحاليل الخاصة به عقب نقله لمستشفي حميات 15 مايو ومنها لمستشفي العزل.

الإدارة : إصيب بالعدوى خلال عمله في مستشفى بالزيتون وجري عزله فور ظهور الأعراض عليه بمنزله

وقال الدكتور وائل خفاجي مدير مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة، إنه لا داعي للقلق والأمر تحت السيطرة، والممرض كان قد اتخذ احتياطاته فور ظهور الأعراض عليه، مشيرا إلى أنه أصيب من خارج المستشفى في مكان بالزيتون من عمل إضافي، وأنه من قرية منية شبين القناطر، وجري أحتجازه بالحجر الصحي.

وأضاف "خفاجي" في تصريحات صحفية أن الممرض يعمل بقسم 12 بالمستشفى، مشيرا إلى أنه جرى عمل مسح شامل مع كل من تعامل معهم داخل المستشفى، وتطهير وتعقيم المستشفي بالكامل.

وأشار خفاجي إلى أنه فور ظهور الأعراض علي الممرض عزل نفسه في منزله وذهب لمستشفى حميات 15 مايو، وجرى أخذ عينة منه والتزم المنزل ولم يحضر للعمل وعندما تأكد إيجابية عينته، جرى نقله من منزله إلى مستشفى العزل، وأوضح أن ما جري في المستشفى من تطهير وتعقيم هو إجراء احترازي فقط لا غير، ويسير العمل كالمعتاد دون مشاكل، مطالبا بعدم نشر الشائعات أو أثارة البلبلة.

في سياق متصل شنت إدارتي المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة والإدارة الصحية بشبين القناطر حملة رش وتعقيم لشوارع قرية منية شبين القناطر محل إقامة الممرض المصاب والمخالطين له حيث جرى أخذ عينات من 7 مخالطين، كما جرى رش الميادين الرئيسية والمباني والمؤسسات الحكومية ومنازل الممرض والمخالطين له للحد من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.