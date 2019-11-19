قال الدكتور وائل فؤاد، مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، إن الحريق الذى وقع بالمستشفى نشب بأحد "الكرفانات"، التابعة لإحدى شركات المقاولات التي تنفذ بعض الأعمال بالمستشفى، نتيجة إشعال بعض عمال الشركة بعض الأخشاب للتدفئة ومع شدة الرياح طالت النيران "الكرفان"، ما أدى إلى نشوب الحريق به.

وأضاف مدير مستشفى الصحة النفسية، في بيان له، أن الحريق بعيد تماما عن كل مباني المستشفى وعنابر إقامة النزلاء، مؤكدا أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا بنشوب حريق بمستشفى الأمراض النفسية بالخانكة دون خسائر بشرية وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.