إعلان حالة الطوارئ في اليابان لمكافحة فيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء اليابان، حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا و5 مقاطعات أخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم" في نبأ عاجل.

وبحسب صحيفة "يوميوري" اليابانية، يمكن لهذه الخطوة أن تعطي حكام المناطق الأكثر تضررا سلطة إضافية، ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم وإلغاء الفعاليات وإغلاق المدارس والمرافق العامة الأخرى​​​.

وبموجب قانون تم تعديله في مارس ليشمل فيروس كورونا يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إذا كان المرض يشكل "خطرا جسيما"، على أرواح الناس، وإذا كان لانتشاره السريع تأثير ضخم على الاقتصاد.