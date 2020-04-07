ارتفاع عدد مصابي كورونا في السودان لـ14 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 14 حالة، بعد تأكيد إصابتين جديدتين.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أنّ التقارير الوبائية أكدت تسجيل حالتين جديتين للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 14، بينها حالتا الوفاة التي سبق الإعلان عنها.

وأوضحت أنّ إحدى الإصابتين الجديدتين لسوداني في السبعينيات من العمر، ليس لديه تاريخ سفر ولا تاريخ مخالطة لشخص مصاب، والثانية لسوداني في الأربعينيات من العمر، مخالط لشخص قادم من خارج البلاد.

وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى أنّها ستعلن حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية اليوم، داعية المواطنين للالتزام بالإرشادات الصحية، والإبلاغ حال الشعور بأي أعراض إذا كان الشخص من المخالطين لأي من الحالات المعلنة.