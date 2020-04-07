من بوتين لرئيس وزراء بريطانيا: متأكد من هزيمتك للمرض بروح الدعابة

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، برقية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون معبرا فيها عن تمنياته له بالشفاء العاجل، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وجاء في البرقية:" عزيزي السيد رئيس الوزراء أود أن أعبر عن دعمي المخلص لك في هذه اللحظة العصيبة. أنا متأكد من أن طاقتك وتفاؤلك وروح الدعابة الخاصة بك ستساعد في هزيمة المرض. أتمنى لك الشفاء العاجل والكامل".

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المملكة المتحدة لم تطلب من روسيا المساعدة الطبية أو الاستشارية في علاج رئيس الوزراء بوريس جونسون، من فيروس كورونا، مشددا أن الأطباء البريطانيين أنفسهم قادرون على تزويده بالرعاية الطبية اللازمة.

وقال بيسكوف اليوم، ردا على سؤال في هذا الشأن: "لا، نحن بالتأكيد لم نتلق أي طلبات، ونحن مقتنعون بأن هناك أطباء في المملكة المتحدة يمكنهم تقديم الرعاية بالمستوى المناسب من المؤهلات لرئيس الوزراء البريطاني".

وجرى نقل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى قسم العناية المشددة في المستشفى بعد أن ساءت أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة نقل رئيس الوزراء البريطاني، إلى المستشفى الأحد الماضي بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي.