وزيرة الاقتصاد النمساوية: أزمة كورونا فرصة لتنشيط التجارة الإلكترونية

أكدت وزيرة الاقتصاد النمساوية مارجريت شرامبوك، أن أزمة فيروس كورونا الراهنة تتطلب التركيز على دعم وتنشيط التجارة الإلكترونية وزيادة اعتماد الشركات على نظم العمل الرقمية.

وقالت وزيرة الاقتصاد، في تصريحات اليوم،، إن الوزارة تركز على مساعدة الشركات الصغيرة بشكل خاص على إيجاد سوق جديدة لها على الإنترنت، مشيرة إلى أنه في أزمة كورونا، من المفترض أن يفتح عدد أكبر من مقدمي الخدمات المحليين متاجرًا عبر الإنترنت.

ولفتت الوزيرة إلى ضرورة عدم ترك الساحة في مجال التجارة الإلكترونية للشركات الدولية فقط، مؤكدة أهمية التركيز على الشراء من الشركات الوطنية، ويمكن أيضًا القيام بذلك رقميًا، مع توسع الشركات في التحول نحو التجارة الإلكترونية.

وأضافت الوزيرة أن الاتجاه الحالي هو أن النمسا سوف تتوسع في حصصها السوقية في مجال التجارة الإلكترونية للتأقلم مع تحديات أزمة كورونا، والتي أدت إلى خسائر فادحة في مجال التجارة التقليدية.

وشددت الوزيرة على أهمية منافسة الشركات الدولية الكبيرة وتعزيز خلق القيمة المضافة المحلية من خلال التوسع في الحملات التسويقية المجانية، ومنح خصومات على عمليات نقل وشحن البضائع.