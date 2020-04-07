السيطرة على حريق في مخزن كرتون غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع بمخزن كرتون بعزبة إبراهيم صالح بمنطقة العامرية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالمباني المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية ثان، بلاغا يفيد نشوب حريق بمخزن بعزبة إبراهيم صالح، وانتقل مسؤولي الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بقطعة أرض محاطة بأسوار تستخدم كمخزن كرتون، وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون حدوث أي إصابات.

من جانبه، قال محمد عبد الله، رئيس حي العامرية ثان، إنه جرى الدفع بلودر لرفع مخلفات الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم الشرطة.