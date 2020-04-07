بعد تهديد ترامب.. الهند تسمح بتصدير دواء كورونا "المحتمل"

أعلنت الهند رفع الحظر عن الدواء "هيدروكسي كلوروكين" وأدوية أخرى، المستخدمة في علاج الملاريا، التي يمكن أن تغير قواعد اللعبة في الحرب على فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الدواء، بأنه يمكن أن يكون له دور فاعل في المعركة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم، إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراغ سريفاستافا، إن الهند ستلتزم بمبدأ التكاتف الدولي والعمل المشترك لمواجهة الخطر الكبير الذي يمثله فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "بدافع إنساني، قررت الهند السماح بتصدير أدوية مثل (باراستيامول) و"هيدروكسي كلوريكين" بكميات مناسبة للدول المجاورة، كما أننا سنسمح بتصدير كميات من تلك الأدوية الأساسية للدول التي ضربها الوباء بشدة".

وتعد الهند دولة رائدة في صناعة الأدوية المكافئة، التي تمتلك نفس المميزات الدوائية لأدوية أخرى مشهورة، لكنه يتم بيعها بالاسم الكيميائي باعتباره بديل مكافئ لأدوية أخرى لها علامات تجارية مشهورة.

وقررت الهند، في مارس الماضي، فرض قيود على تصدير 26 نوعا من الأدوية ومكوناتها الكيميائية، كانت تشمل دواء باراسيتامول، لتوفير مخزون وطني من الأدوية، وسط تنامي أزمة كورونا، وخوفها من موجهة انتشار واسعة في البلاد، التي يزيد عدد سكانها عن مليار نسمة.

وبعد ضغوط دولية يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب الهند بشحنات أدوية لبلادها، الأحد الماضي، أعلنت الهند رفع الحظر عن العديد من الأدوية.

ولفتت الوكالة إلى قول ترامب، في خطاب بالبيت الأبيض، الأحد الماضي: "تحدثت مع رئيس الوزراء الهندي نارندا مودي، وطالبته بالإفراج عن شحنات الأدوية لأمريكا، التي تشمل دواء هيدروكسي كلوروكين، وأنه سيقدر ذلك"، مضيفا: "إذا لم يرسلها سنقبل ذلك، لكن سيكون لنا رد انتقامي".