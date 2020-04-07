غرفة السياحة: استرداد قيمة برامج العمرة الملغاة خلال 3 أسابيع

قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن الآلية السعودية لإعادة قيمة رسوم تأشيرات العمرة الملغاة وعدد من الخدمات الأخرى بدأت في العمل، مشيرا إلى أنه جرى إعادة رسوم التأشيرة والتأمين إلى حسابات الشركات السياحية المصرية، عبر المسار الإلكتروني "إيبان"، منوها إلى أنه سيجري رد خدمات النقل والخدمات الأرضية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه من المتوقع أن تقوم الشركات السياحية خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، برد كامل قيمة برامج العمرة الملغاة لأكثر من 10 آلاف مواطن مصري حصلوا على تأشيرات العمرة، إلا أن قرار المملكة العربية السعودية في فبراير الماضي، بتعليق رحلات العمرة ووقف استصدار التأشيرات مؤقتا كأحد الإإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حال دون تمكنهم من السفر.

وتابع: "شركات السياحة استردت بالفعل قيمة تذاكر الطيران الملغاة فضلا عن رسوم بوابة العمرة المصرية الإلكترونية.

وأشار "الغمري" إلى أن كافة المؤشرات تؤكد أنه لا توجد رحلات عمرة خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي، إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي من السعودية إلى الآن، بهذا الخصوص.

"زيدان":أغلب شركات السياحة ردت قيمة حجوزات عمرة شعبان ورمضان للمواطنين

ومن جهته، قال رضا زيدان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن غالبية شركات السياحة قامت برد مبالغ حجوزات برامج عمرتي شعبان ورمضان بعد تفشي فيروس كورونا، وتحوله إلى وباء، وغموض موقف استكمال موسم العمرة الحالي، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كافة دول العالم للحد من انتشار هذا المرض ومنها وقف حركة السفر.

وأشار إلى أن شركات السياحة لديها مشكلتان حاليا، الأولى هي آلية استرداد الشركات لقيمة التعاقد مع الفنادق السعودية لرحلات العمرة التي لم تتم خلال شعبان ورمضان، والثانية هي كيفية فض الاشتباك بين الشركات المتضامنة في تنفيذ رحلات العمرة.