السيسي للمصريين: أنا حريص إني مخوفكمش.. لكن ده مش معناه مننتبهش

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه حريص على عدم إثارة الفزع لدى الناس أو إخافتهم، مؤكدا أنّه وجّه الحكومة بذلك أيضًا.

وأضاف الرئيس خلال تفقده عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا: "كنا حريصين إننا منخوفش الناس، ولما اتكلمت في يوم المرأة اللي فات كنت حريص إني مخوفكمش، الإعلام العالمي وتناوله للموضوع في كل المحطات تقريبًا مفيش غير الموضوع ده، وبالتالي تأثيره عميق على الناس، فحاولت مكونش عامل إضافي".

وتابع: "ده مش معناه إننا كمصريين منتبهش أكتر، ومنخدش حذرنا أكتر، ونبذل جهدا أكبر في مواجهة المصريين".

وظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الأولى منذ بداية ازمة فيروس كورونا مرتديا "كمامة"، كما ظهر رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكبار مسؤولي القوات المسلحة بـ"الكمامات"، مطبقين الاجراءات الصحية بتباعد المسافات بينهم خلال تفقد الرئيس.