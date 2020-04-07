حملات لتطهير وتعقيم شوارع الجيزة وحوائط وماكينات التذاكر بمحطات المترو

واصلت محافظة الجيزة تعقيم وتطهير الدواوين العامة والمباني الحكومية، والعديد من الشوارع الحيوية والمنشآت الخدمية التي يتردد عليها المواطنين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصله العمل على تطهير مقرات الدواوين بالأحياء والمراكز والمديريات للوقاية من فيروس كورونا ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

واستغلت محافظة الجيزة ساعات حظر التجوال في تطهير وتعقيم شوارع الهرم وفيصل والجامعة وثروت والتحرير والدقي وربيع الجيزي والمنيب.

وجرى تطهير عددا من مداخل القرى بمراكز منشأة القناطر والبدرشين والصف والعياط والواحات البحرية، حفاظا على سلامة المواطنين في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتابعت محافظة الجيزة أعمال تطهير محطات مترو الأنفاق الواقعة بنطاق المحافظة وأبواب المداخل والمخارج وسلالم المحطات وماكينات التذاكر والحوائط ومقاعد جلوس الانتظار، حفاظا على سلامة المواطنين.