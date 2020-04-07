السيسي: لما بنزل الشارع بحس الناس مش واخدة بالها من إجراءات الوقاية من كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه يتجول في الشوارع بشكل غير المتعارف عليه في بعض الأحيان، موضحًا: "عشان أبقى ماشي براحتي، وبشوف الدنيا عاملة إزاي في الشارع، وبتكلم على القاهرة".

وأضاف الرئيس خلال تفقده عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا: "بتكلم على الوقت اللي مفيش فيه حظر، مش عاوزين ناخد إجراء أكثر حدة عليكم ونضيق توقيتات الحركة، عشان حياتنا متتوقفش".

وتابع: "لما بنزل مش حاسس من إجراءات الناس إنها مخلية بالها، بشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه، ومحدش حاطط الكمامات، ده مهم، يا ترى المواقف بيتم تطهيرها، لكن اتطمنت على السكة الحديد والمترو، وأتمنى إن كل مؤسسات الدولة تتم فيها تعقيم وتطهير، وده دور الدولة والجيش، وإذا كنا عاوزين منوقفش حال مصر لازم نبذل هذا المجهود".

وظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الأولى منذ بداية ازمة فيروس كورونا مرتديا "كمامة"، كما ظهر رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكبار مسؤولي القوات المسلحة بـ"الكمامات"، مطبقين الاجراءات الصحية بتباعد المسافات بينهم خلال تفقد الرئيس