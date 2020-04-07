تجديد ندب المستشار خالد عبدالرحمن قاضيا للتحقيق في قضايا فساد الأراضي

قرر المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تجديد ندب المستشار خالد عبدالرحمن، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضيا للتحقيق في قضايا فساد أراضي الدولة لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الندب السابق، لاستكمال التحقيق في القضايا 802 لسنة 2017 والمقيدة برقم 10 لسنة 2017، و16 لسنة 2014.

واستند قرار رئيس الاستئناف الذي حمل رقم 137 لسنة 2020، على القانون رقم 46 لسنة 1972، بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئماف القاهرة في 28 سبتمبر 2019، وعلى المذكرة المقدمة من عضو المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة والمؤشر عليها بالموافقة من رئيس محكمة استئناف القاهرة في 5 إبريل الجاري.

وقالت مصادر قضائية إن المستشار خالد عبدالرحمن، ينتظر ما سيسفر عنه التصالح بالنسبة لقضية الريف الأوربي، في ضوء تولي المستشار تامر الفرجاني، مهام مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، خلفا للمستشار عادل السعيد.