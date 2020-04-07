"مصر الخير" توزع 3300 كرتونة مواد غذائية ومستلزمات طبية على قرى المنيا

أعلنت مؤسسة "مصر الخير" بالمنيا، توزيع 3260 كرتونة مواد غذائية وشنطة مستلزمات طبية وقائية متنوعة، على القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وذلك من خلال 45 مؤسسة وجميعة خيرية بجميع المراكز والمدن المحافظة.

وأوضح حازم وفا القائم بأعمال مدير مكتب فرع المنيا، أن تلك المساعدات التي تقدمها المؤسسة تتم وفق خطة استراتيجية لتحديد الفئات المستحقة للمساعدات، وتقديم الدعم للفئات غير القادرة على تحمل أعباء الحياة الصعبة.

وأضاف أنه تم إرسال المساعدات للقرى المستهدفة والأكثر احتياجًا، وهي عبارة عن كرتونة مواد غذائية وشنطة مستلزمات طبية ووقائية، مشيرًا إلى اتخاذ كافة سبل الأمان والحماية لتوصيل تلك المساعدات للقرى المستهدفة.