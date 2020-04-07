السيسي: 6 مستشفيات جديدة جاهزة للتشغيل.. وأجلنا افتتاح مشروعات كثيرة

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشكلة أجهزة التنفس الصناعي، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لديها 6 مستشفيات جديدة طاقة كل مستشفى 200 سرير.

وقال السيسي خلال تفقده لعناصر اصطفاف القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا: "دلوقتي موجود 6 مستشفيات جاهزين للتشغيل، ومش عايز أقول يعني جاهزين على المفتاح بكل حاجة"، مشيرا إلى أن هذه المستشفيات بخلاف مستشفيات وزارة الصحة التي يجري تجهيزها وتنفيذها.

ولفت إلى أن هناك مشروعات كثيرة جرى تأجيل افتتاحها بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، مشيدًا بالجهد المبذول خلال السنوات الست الماضية.