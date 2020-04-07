السيسي: ما رأيته يؤكد ثقة المصريين في قدرة الجيش على مواجهة أي أزمة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير للقوات المسلحة ولعناصر الاصطفاف الخاصة بمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس السيسي، أثناء تفقده لعناصر القوات المسلحة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، إن ما رآه يؤكد دائمًا ثقة المصريين في قدرة الجيش المصري، على أن يكون مساهم وشريك وقوي في مواجهة أي أزمة.

ووصف السيسي اصطفاف القوات المسلحة، بأنه أمر يدعوا للتقدير والفخر، مؤكدا قدرتهم الكبيرة في مواجهة الأزمة التي تواجه البلاد.

وأضاف: "أنا لما بوجه لكم الشكر، ده شكر مقدمًا على جهد وعلى أداء إن احتجناه هيتم حشده".