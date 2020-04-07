رئيس الأركان: معامل القوات المسلحة جاهزة لـ 2200 تحليل كورونا يوميًا

عرض الفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة جاهزية عناصر القوات المسلحة لمساعدة الدولة في أزمة فيروس كورونا، وأهم الإجراءات التي قامت بها القوات المسلحة منذ توجيه الرئيس السيسي للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات والتدابير لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

وأكد "حجازي" أنه تم تقديم كل الدعم إلى المعامل المركزية للقوات المسلحة لتقديم أفضل خدمة لتحليل حجم كبير من العينات ولعمل على مدار 24 ساعة بطاقة تحليل 2200 عينة في اليوم.

وقال "حجازي"، خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاصطفاف عناصر القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا، إن القوات المسلحة قامت على الفور بتشكيل لجنة على مستوى القوات المسلحة "لجنة أزمة"، برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعضوية قادة الأفرع الرئيسية وقادة التشكيلات التعبوية وأيضًا خلية أزمة على مستوى التشكيلات التعبوية برئاسة قائد التشكيل التعبوي وبالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لاتخاذ الإجراءات وتنفيذ مهمة من أهم المهام التي تقوم بها القوات المسلحة، وهي تقديم الدعم والمعاونة للدولة حال تعرضها لأي أزمة.

وأوضح رئيس الأركان، أن من أهم الاجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة رفع درجة استعداد جميع مستشفياتها المنتشرة في محافظات الجمهورية، إلى أقصى طاقة ممكنة لتقديم الخدمة العلاجية لأفراد القوات المسلحة وأيضا وللقطاع المدني، بالإضافة إلى تخصيص جزء رئيسي داخل كل مستشفى يتم فيه رفع درجات استعداده ومزود بغرف رعاية مركزة وأجهزة تنفس صناعي لاستقبال الأفراد المصابين بالفيروس، وأيضًا تخصيص عدد من مستشفيات القوات المسلحة على كافة محافظات الجمهورية بشكل كامل لاستقبال الأفراد المصابين بهذا الفيروس.